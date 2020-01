«Und dann kam die Haaland-Show»

Die Erwartungen an den 19-Jährigen waren riesig. Aber der neue BVB-Stürmer Erling Haaland hat die Erwartungen an ihn nicht erfüllt. Er hat sie übertroffen. Gegen Augsburg kam Haaland in der 56. Minute ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Dortmunder 1:3 zurück. Dann aber drehte sich der Minutenzeiger 23 Mal und schon hatte Haaland das Spiel fast im Alleingang zum 5:3 gedreht.