Uefa will offenbar über 300 Millionen für EM-Verschiebung

Solidarität und die Uefa, das passt einfach gar nicht zusammen. So zumindest dürfte man den Bericht des britischen Portals «The Athletic» deuten, nach dem der europäische Fussballverband 275 Millionen Pfund, also umgerechnet fast 320 Millionen Franken verlangt, um die EM von diesem Sommer auf 2021 zu verlegen. So viel würde es die Uefa kosten, die EM zu verschieben, so der im Normalfall gut unterrichtete «Athletic» weiter. Auf diese Summe sei der Verband nach eigenen Berechnungen gekommen