Uefa: Ein Corona-Kalender – wohl für den Papierkorb

Wenn man hört, was unter den Viren-Experten in Sachen Corona, Verweildauer und Auswirkungen herumgeboten wird, dann dürfte am Ende alles unbenutzt in Nyon im Abfallkorb landen. Aber weil es nur fundierte Prognosen sind, es ja die Wissenschaft und die Pharma-Industrie gibt, aber keine absolute Gewissheit darüber existiert, wann in Europa wieder Fussball gespielt werden kann, nutzt der europäische Kontinentalverband (Uefa) eben die frei gewordene Zeit: Er soll sieben Szenarien ausgearbeitet haben, wie die aktuelle Europacup-Saison doch noch zu Ende gespielt werden könnte, so der Virus und die damit verbundenen Massnahmen plötzlich doch wollen.