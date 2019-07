Trotz drei Gegentreffern ist der Keeper der Beste

Jonas Omlin: 5

Stark gegen Malen in der 14. Minute, aber ohne Chance beim Nachschuss von Bruma zum 1:0. Danach lange ohne grosse Szene und mit viel Sicherheit, bevor er gegen Schluss all das verhindert, was verhinderbar ist – aber trotzdem noch zwei weitere bittere Gegentreffer hinnehmen muss.