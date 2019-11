Trainerentlassung per Copy and Paste

Der FC Bayern München hat sich am Sonntagabend von Trainer Niko Kovac getrennt. Nach der 1:5-Schlappe in Frankfurt war dieser Schritt zwar erwartet worden, die Pressestelle wurde offenbar trotzdem von der Entscheidung überrascht – so könnte man es zumindest aus der Presseerklärung schliessen, welche auffällige Ähnlichkeiten mit der letzten Mitteilung dieser Art aufweist, als im September 2017 Carlo Ancelotti seinen Platz räumen musste.