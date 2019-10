Tottenham findet nicht aus der Krise

Bereits in der sechsten Minute traf Abdoulaye Doucouré für die Gäste. In der 86. Minute folgte ein VAR-Chaos. Dele Alli beförderte den Ball mit der Schulter ins Tor. Nach einer Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter zeigte der Schiedsrichter Chris Kavanagh auf den Mittelpunkt – Tor für die Spurs. Doch der Bildschirm im Stadion zeigte an: «No Goal». Ob die Bildschirm-Anzeige falsch war, oder der Schiedsrichter die Entscheidung des Video-Schiedsrichters nicht akzeptierte, war unklar.

Dele Alli’s late equaliser flashed up as ‘No Goal’ on the big screen after a VAR check.But the goal was awarded by the referee and the game finished 1-1. pic.twitter.com/21nZRpnAoG — ESPN FC (@ESPNFC) October 19, 2019

Trotz dieser Verwirrung zählte der Treffer, Watford ist in der Liga nach neun Spielen noch immer sieglos. Auch der Trainerwechsel von Javi Gracia zu Quique Sanchez Flores brachte keine Verbesserung der Resultate. Tottenham ist nun Tabellensiebter, hat zwölf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool und zudem noch ein Spiel weniger gespielt.

Leicester setzt sich in den Champions-League-Rängen fest



Eine positive Überraschung der Saison ist Leicester City. Seit Brendan Rodgers Claude Puel als Trainer abgelöst hat, begeistern die Foxes mit offensivem Fussball und grosser Punkteausbeute. In 20 Spielen unter dem Nordiren hat Leicester 37 Punkte geholt. Gegen Burnley geriet der Meister von 2016 in der 26. Minute 0:1 in Rückstand, Jamie Vardy (45.) und Youri Tielemans (74.) sorgten für die Wende. Nach dem 2:1 steht Leicester auf Rang 2, punktgleich mit Chelsea.

Die Londoner setzten sich an der Stamford Bridge dank des Treffers von Marcos Alonso (73.) mit 1:0 gegen Newcastle United durch. Zuvor hatten Tammy Abraham und der eingewechselte Christian Pulisic grosse Torchancen vorgeben. Fabian Schär spielte für das Auswärtsteam, das fast nur mit Defensivarbeit beschäftigt war, in der Innenverteidigung durch.

Everton mit Befreiungsschlag



Der Basler Albian Ajeti kam für West Ham zu seinem Premier-League-Debüt. Im Goodison Park wurde er in der 74. Minute für Captain Mark Noble eingewechselt, konnte aber die Niederlage der Hammers gegen Everton nicht verhindern. Bernard hatte in der 17. Minute zum 1:0 getroffen, Gylfi Sigurdsson sicherte mit seinem Treffer in der 92. Minute den Sieg. Nach vier Niederlagen in Serie war Everton-Trainer Marco Silva arg unter Druck geraten. Nach dem 0:1 in Burnley hatte er das West-Ham-Spiel als «must win game» bezeichnet.

In den weiteren Spielen trennten sich Wolverhampton und Southampton sowie Bournemouth und Norwich Unentschieden. Aston Villa gewann dank eines späten Siegreffers von Matt Targett gegen Brighton 2:1. Brighton musste nach dem Platzverweis gegen Aaron Mooy 55 Minuten lang in Unterzahl spielen.

Resultate: Everton - West Ham 2:0. Bournemouth - Norwich 0:0. Aston Villa - Brighton 2:1. Chelsea - Newcastle 1:0. Leicester - Burnley 2:1. Tottenham - Watford 1:1. Wolverhampton - Southampton 1:1. Crystal Palace - Manchester City 18.30.

Rangliste: 1. Liverpool 8/24. 2. Leicester 9/17. 3. Chelsea 9/17. 4. Manchester City 8/16. 5. Arsenal 8/15. 6. Crystal Palace 8/14. 7. Tottenham 9/12. 8. Burnley 9/12. 9. Bournemouth 9/12. 10. West Ham 9/12. 11. Aston Villa 9/11. 12. Wolverhampton 9/11. 13. Everton 9/10. 14. Manchester United 8/9. 15. Sheffield 8/9. 16. Brighton 9/9. 17. Southampton 9/8. 18. Newcastle 9/8. 19. Norwich 9/7. 20. Watford 9/4.