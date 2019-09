Streller tritt aus dem Basel-VR zurück

Er sei überzeugt, dass es sich nicht um einen Abschied für immer handle, sagt Streller weiter, «dafür fühle ich mich dem FCB viel zu sehr verbunden». Der frühere Stürmer wechselte bereits während seiner Jugendzeit zum Club und absolvierte dort die meisten seiner Spiele. Gleich achtmal wurde Streller mit dem FCB Meister, nach seinem Abstecher nach Deutschland (Köln, Stuttgart) sogar sechsmal in Serie. Er absolvierte insgesamt 37 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft, das letzte im März 2011 in Bulgarien.

Strellers Rücktritt als Spieler folgte nach den sechs aufeinanderfolgenden Titeln in der Super League. Im Sommer 2017 trat er beim FC Basel die Nachfolge von Georg Heitz an und wurde Sportdirektor. Unter Streller spielte der Club seine erfolgreichste Champions-League-Kampagne je, setzte sich in einer Gruppe mit Manchester United, ZSKA Moskau und Benfica Lissabon durch und scheiterte dann im Achtelfinal an Manchester City. Das Rückspiel gewann Basel 2:1.

Streller wurde 2019 Cupsieger, holte Fabian Frei und Valentin Stocker von der Bundesliga zurück in die Schweiz. Die Zeit als Sportchef war aber auch geplagt von Misserfolgen. Nach acht Jahren der Dominanz mussten die Basler den Meistertitel 2018 den Berner Young Boys überlassen, der von Streller eingestellte Trainer Raphael Wicky wurde nach den ersten drei Spielen der Saison 2017/18 entlassen. Er hatte zum Super-League-Auftakt gegen St. Gallen verloren und war in der Champions-League-Qualifikation an Paok Saloniki gescheitert.

Nachdem Alex Frei das Team interim gecoacht hatte, wurde in Marcel Koller Wickys Nachfolger gefunden. Ruhe kehrte nicht ein, abermals wurde der FCB Zweiter, nach einem Durcheinander und einer öffentlich ausgetragenen Trainerdiskussion gab Streller seinen Rücktritt bekannt. In den Medien wurde davon ausgegangen, dass er Koller loswerden und Aarau-Trainer Patrick Rahmen verpflichten wollte. Diesen Machtkampf soll Streller verloren haben. Seit dem Abgang 2019 war der 38-Jährige noch im Verwaltungsrat des Clubs, nun kehrt er dem FCB den Rücken. Vorübergehend, wie er sagt.