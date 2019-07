Streik! Wie reiche Fussballer ihre Clubs unter Druck setzen

Neymar setzt alles daran, dass ein Transfer möglich wird – trotz Vertrags mit PSG bis 2022. Also bestreikt er seit Montag nun das Training. Und auch wenn sein Vater, der gleichzeitig sein Berater ist, behauptet, die Abwesenheit sei mit PSG abgesprochen, und beteuert, sein Sohn werde am kommenden Montag in Paris sein, «kein Problem», so ist inzwischen allen klar, wohin die Reise geht. «Im Fussball sagst du heute dies und morgen das. Das ist unglaublich, aber so ist es nun einmal», bedauert Leonardo.

Neymar ist ein Idol für viele junge Fussballer in aller Welt. Doch mit seinem Verhalten macht der Superstar nach der Schwalbe so die nächste Unsitte der hoch bezahlten Fussballstars hoffähig: die des Streiks, um einem Vertrag zu entkommen. Einem hoch dotierten, notabene. Um noch ein wenig mehr Geld zu kassieren. Oder einfach für eine neue Chance andernorts.

Griezmann will Preis drücken

Bei Atlético Madrid blieb Frankreichs Nationalspieler Antoine Griezmann dem Trainingsauftakt fern, weil auch er mit einem Wechsel zum FC Barcelona liebäugelt. Kurz nach Saisonende im Mai hatte er seinen Abgang bei Atlético verkündet – sein Vertrag bis 2023 hat eine Ausstiegsklausel. Seither verhandeln die beiden Clubs über den Transfer.