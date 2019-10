Bua ebnet dem FCB den Weg zum Sieg

Jonas Omlin: 5

Verbessert seine persönliche Thun-Bilanz in dieser Saison um 100 Prozent, indem er – im Gegensatz zum Auswärtsspiel im Sommer – nur ein statt zwei Gegentore erhält. Ist bei Rapps Schuss machtlos, hat zuvor mehrere gute Paraden.

Silvan Widmer: 4

Ein typisches Widmer-Spiel: Defensiv grundsätzlich auf dem Posten, will ihm offensiv nie richtig etwas gelingen. Und am Ende hat er sich dann doch wieder einen Assist verdient, weil er die Hereingabe zu Rapps Eigentor gibt.

Eray Cömert: 4,5

Er ist an diesem Abend der sicherere der beiden Innenverteidiger und erhält entsprechend die bessere Note, obwohl er beim Gegentreffer etwas gar tief steht und so Rapp an der Kante zum Offside jenen Raum vorfindet, den er für das 1:1 braucht.

Omar Alderete: 4

Ist gemeinsam mit Cabral derjenige Basler, der sich am knappsten eine genügende Bewertung verdient. Zünglein an der Waage spielt ein Sturmlauf zum Schluss, nachdem er zuvor nicht nur beim 1:1 nicht durch Stellungsspiel geglänzt hat.

Raoul Petretta: 4,5

Hinten dicht und vorne nicht präsent? In dieser Partie lässt sich dies so nicht über den Linksverteidiger sagen, der vorab in der ersten Hälfte einige gute Offensiv-Aktionen verzeichnet, an deren Ende allerdings dann doch Zählbares ausbleibt.

Taulant Xhaka: 4,5

Das mit der bissigen Spielweise gehört bei ihm ja zum Standardprogramm und trägt auch gegen Thun immer wieder Früchte. Auffallend ist darüber hinaus, wie oft er den Ball fordert und diesen unspektakulär, aber stets sicher weiterleitet.

Fabian Frei: 4,5

Vor allem in der ersten Hälfte ist er derjenige Basler, der das Spiel nach vorne belebt. Die Chance, die er in der 6. Minute zum 1:0 erhält, schliesst der einstige Offensivspieler im Stile des defensiven Aufbauers ab, der er inzwischen ist – und scheitert.