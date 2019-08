Stellt er Messi und Ronaldo ins Abseits?

Im letzten Jahr brauste Cristiano Ronaldo – so munkelt man noch heute in Monaco – wütend in einem Sportwagen zurück nach Turin, als er erfuhr, dass nicht er, sondern Luka Modric zu Europas Fussballer des Jahres gekürt werden würde. In diesem Jahr könnte ein Holländer dem portugiesischen Superstar den Titel wegschnappen. Auch wieder im Final ist Lionel Messi. Stürmer begeistern die Fussballfans. Nicht Mittelfeldspieler. Nicht Verteidiger.