Statistik zeigt, wie wichtig Xhaka für Arsenal ist

Auch der Blick auf die vergangene Saison zeigt ein ähnliches Bild: Aus den 29 Spielen, bei denen Xhaka zum Einsatz kam, resultierten pro Spiel 1,86 Punkte. In den Partien, in welchen er nicht spielte, holte die Mannschaft im Schnitt 1,66 Zähler. Xhakas Wichtigkeit für das Arsenal-Spiel fiel in seiner ersten Spielzeit für die Gunners (2016/17) sogar noch deutlicher aus: Wenn er eingesetzt wurde, fuhr sein Team etwas mehr als zwei Punkte pro Siel ein. Spielte er nicht, waren es auch hier 1,66. In seiner zweiten Saison verpasste Xhaka kein einziges Spiel. Insgesamt bestritt er 108 Premier-League-Spiele für Arsenal, in welchen er einen Schnitt von 1,8 Punkten pro Spiel aufweist. In den 19 Spielen, die er seit seiner Ankunft verpasste, holte das Team 1,57 Punkte pro Spiel.

«Mein Ziel ist sein Comeback»

Emery täte also gut daran, den Mittelfedlregisseur schnellstmöglich wieder zu integrieren. An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Crystal Palace sagte der Coach: «Mein Ziel ist sein Comeback, damit er uns helfen und jeder Fan mit ihm zufrieden sein kann. Dann wird auch seine Leistung besser und die Anhänger werden in naher oder ferner Zukunft stolz auf ihn sein.» Ob Xhaka jedoch auch über die anstehende Wintertransferperiode hinaus bei Arsenal spielen wird, bleibt fraglich. Gegenüber dem SRF sagte er nach dem EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in Gibraltar: «Ich habe zwar noch einen Vertrag bei Arsenal, aber ich bin froh, wenn ich zurück bin und wir die Sache endlich regeln können. Es wird sicher eine Lösung geben, da ich nicht akzeptieren kann, was mit mir passiert ist.»

«Ich weiss, wie gut er ist. Er ist ein starker Mann und wird diese Phase überstehen.»Patrick Viera

Dass Xhaka doch noch eine Zukunft im Arsenal-Dress haben wird, daran glaubt Club-Legende Patrick Vieira. Der 43- jährige Franzose, der früher selbst Captain der Gunners war, sieht Xhaka ungerecht behandelt. Gegenüber dem «Guardian» sagte der aktuelle Nizza-Coach:«Ich denke, wir sollten uns alle daran erinnern, was er bei Arsenal schon erreicht hat. Er hat mehr Respekt verdient.» Der Weltmeister von 1998 weiter: «Ich weiss, wie gut er ist. Er ist ein starker Mann und wird diese Phase überstehen.»