Ständerat ist grüner, weiblicher und jünger

Grüne überrollen alle und alles

Mit 21 zusätzlichen Mandaten haben die Grünen alle und alles überrollt und sind die klaren Wahlsieger. Sie delegieren neu 33 Abgeordnete in die beiden Räte. Die Grünliberalen stellen neu 16 Volksvertreter, alle im Nationalrat. Gerupft wurde die BDP, die fünf ihrer acht Mandate verlor und noch mit drei Personen vertreten ist.

Im Nationalrat haben die Bürgerlichen (inkl. Lega und MCG) ihre Mehrheit von 101 Sitzen eingebüsst und stellen noch 85 Abgeordnete (inkl. EDU und Lega). Linksgrün war mit 69 Sitzen noch nie so nah am Bürgerblock. Die Mitte mit CVP und GLP wurde insgesamt leicht gestärkt und kann auf 46 Sitze zählen (inkl. EVP und BDP).

Bezogen auf die beiden Räte spielen rein zahlenmässig je nach politischer Sachlage ebenfalls die Mitteparteien das Zünglein an der Waage. SVP und FDP kommen zusammen auf 103 Sitze (inkl. EDU und Lega), SP und Grüne auf 83 Sitze (inkl. PdA und SOL). Die Mitteparteien CVP, BDP, EVP und GLP vereinigen 60 Sitze.

Da der Ständerat jedoch weiterhin klar bürgerlich aufgestellt ist, bleibt das politische Gleichgewicht zwischen den Räten trotz des Linksrutsches im Nationalrat weitgehend stabil. Es kann je nach Thema unterschiedliche Mehrheiten geben.