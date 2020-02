Diese Sportanlässe sind vom Publikums-Bann betroffen

Bittere Pille für die Schweizer Sportfans: Bis am 15. März dürfen Sportanlässe mit mehr als 1000 Personen nur ohne Fans stattfinden. Dies hat der Bundesrat wegen der Ausbreitung des Coronavirus entschieden.

#BREntscheid: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat der Bundesrat entschieden, Veranstaltungen mit über 1000 Leuten zu verbieten. Das Verbot gilt ab sofort bis mindestens am 15. März: https://t.co/DhZdNLli0c (BK) — André Simonazzi (@BR_Sprecher) February 28, 2020

Für betroffene Ligen, wie Fussball und Eishockey-Verband, kam die Mitteilung überraschend. Sie beraten mit den Clubs das weitere Vorgehen und informieren später.

Über das Vorgehen in Bezug auf die NL-Playoffs, die gemäss Spielplan am Samstag, 7. März beginnen, entscheiden Liga und Clubs im Rahmen der ausserordentlichen Ligaversammlung von Montag, 3. März. — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) February 28, 2020

Folgende Sportanlässe sind betroffen:

Fussball

- Super League

- Challenge League

- Einige Spiele von unteren Ligen



Eishockey

- Letzte zwei Qualifikationsrunden der National League am 28. und 29. Februar

- Playoffs National League

- Playoffs Swiss League

- Einige Spiele von unteren Ligen



Weitere Sportarten

- Unihockey-Playoffs

- Swiss Handball League

- Schweizer Basketballmeisterschaft



Wie geht es weiter?

Am realistischsten scheint derzeit dieses Szenario: Die Spiele finden zeitlich wie geplant statt, aber ohne Zuschauer. Eine Verschiebung hingegen könnte grosse Probleme nach sich ziehen: Der Spielplan ist gedrängt, am Ende der Clubfussball-Saison wartet die EM. Und bleibt das Grossveranstaltungs-Verbot über Wochen bestehen, gerieten die Ligen mit Verschiebungen immer stärker in Verzug.