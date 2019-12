Sozialer Fussball für die Welt

«Die Young Coaches sollen als Vorbilder fungieren», so Schmid. «Es macht Sinn, Leute vor Ort auszubilden, anstatt die Kinder selbst zu schulen, da Einheimische viel besser Bescheid wissen über die lokal vorherrschenden Kulturen, Bräuche und Sitten.» Zudem kann die Arbeit der Instruktoren auf diese Weise nahtlos fortgesetzt werden, sobald diese wieder nach Hause geflogen sind.Young Coach kann nicht jeder werden. Man muss ein spezifisches Anforderungsprofil erfüllen, um infrage zu kommen. Die Anwärter sollten zwischen 18 und 26 Jahren alt sein und beruflich Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen gesammelt haben.

Je nach Land sind nicht nur die sozialen, sondern auch die materiellen Bedingungen verschieden. «Gearbeitet wird mit dem, was verfügbar ist. Zwar werden Pylonen und Überziehleibchen von der FCSA gestellt, aber wir können nicht grenzenlos viel Material herumfliegen und verteilen», sagt Schmid. Während etwa in den einen Gebieten mit handelsüblichen Fussbällen geschult wird, muss man sich die Spielgeräte andernorts aus Bambusblättern selbst basteln. «Ähnlich verhält es sich mit der Infrastruktur. Mal spielt man auf der Strasse, mal auf einem modernen Kunstrasen.» Ein Problem ist das nie. Denn es geht nicht primär um die fussballerische Ausbildung, sondern um das soziale Engagement.

Willy Schmid war von Anfang an dabei. Er ist der mit Abstand erfahrenste Instruktor und wird von vielen als Herzstück der Organisation bezeichnet. Zumal er der Einzige ist, der als technischer Direktor für die Scort und gleichzeitig als Instruktor für die FCSA arbeitet – und so das Bindeglied zwischen Stiftung und Exekutivorgan herstellt.

Neue Länder, grosse Ziele

Da er bei der Scort in Basel sein Büro hat, ist sein Heimathafen unverändert Basel. Von hier aus hat er für die Scort-Stiftung die Welt bereist: Schmid schätzt, dass er in die Ausbildung von 480 der inzwischen 728 Young Coaches direkt involviert war – und damit indirekt 72000 der knapp 10000 geförderten Kinder unterstützte. Bis auf Indien war er schon in jedem Gebiet, in dem auch die Foundation ihre Zelte aufgeschlagen hat. Und das sind einige: Begonnen mit Gebieten im Sudan und in Kosovo, erfuhr die Stiftung eine globale Ausbreitung. Sie ist in rund 20 Ländern tätig, darunter Vietnam, Indonesien, Sudan, Libanon, Kolumbien oder Uganda.

Im Schnitt werden pro Jahr zwei bis drei neue Länder für die Stiftung generiert, für 2020 stehen Äthiopien und Malaysia auf dem Plan. Geht es nach Willy Schmid, könnte der Wachstumsprozess noch schneller vorangehen: «Jetzt haben wir 100000 Kinder helfen können. Mein Ziel ist es, dass es bis zur 200000er-Marke nur halb so lange dauert.»

Acht bis zwölf Wochen im Jahr ist Willy Schmid noch immer für die Stiftung unterwegs. Das Pensionsalter hat er schon längstens überschritten, 71 Jahre zählt er inzwischen. Wie die Scort-Stiftung dereinst ohne ihre Triebfeder, ihr Herzstück zurechtkommt? Es ist eine Frage, die sich vorerst nicht stellt. Denn ans Aufhören denkt Willy Schmid noch lange nicht: «Solange meine Frau damit klarkommt, der FCB mich noch will und ich gesundheitlich noch kann, mache ich weiter.»