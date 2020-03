So hat sich Marek Suchy seinen Transfer zum FC Augsburg nicht vorgestellt

Argentinien

Carlos Zambrano feierte am vergangenen Wochenende sein Ligadebüt für die Boca Juniors, nachdem er unter der Woche bereits in der Copa Liberatores zum Einsatz gekommen war. Und feiern konnte er sein Debüt wortwörtlich: Nach dem 1:0 über das von Diego Maradona trainierte Gimnasia am letzten Spieltag der Superliga brachen im La Bombonera alle Dämme. Weil Erzrivale River Plate nur Unentschieden spielte, gewann Boca völlig unerwartet die Meisterschaft. Zambrano wurde in der 68. Minute ausgewechselt, weil er – nachdem ein Gegenspieler sein Knie in seinen Bauch rammte – Probleme mit dem Atmen hatte. Vier Minuten später erzielte Carlos Tevez das entscheidende Tor und schoss damit den Club aus dem Süden von Buenos Aires zum Titel. «Es ist mein erstes Spiel im Bombonera, es ist das Beste, was jeder Spieler der Welt erleben kann», so Zambrano voller Euphorie nach dem Spiel. Auch der FC Schalke 04, bei dem Zambrano von 2006 bis 2012 spielte, gratulierte dem Peruaner auf seinem spanischen Twitter-Account zum Erfolg. «Herzlichen Glückwunsch, Carlos Zambrano, für den Titel der argentinischen Superliga mit den Boca Juniors!», lautete der Tweet.