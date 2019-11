Rempler gegen Streich sorgt für Skandal

In der Nachspielzeit liess Freiburg-Trainer Christian Streich einen Ball ins Aus passieren, blieb aber stehen, als der Frankfurter an ihm vorbeirennt, um das Spielgerät zu holen. Streich provozierte Abraham offenbar, indem er dem Argentinier etwas zurief. Der Eintracht-Captain rammte Streich daraufhin heftig. So, dass dieser auf den Rücken stürzte. Der Trainer am Boden – das war den Reservisten und dem Staff zu viel. Die Freiburger-Ersatzbank knöpft sich den Übeltäter vor.

Es kam zu einem hässlichen Gerangel. Nachdem sich alles wieder etwas beruhigte, zeigte Schiedsrichter Felix Brych Abraham die Rote Karte (90.+6). Und auch der ausgewechselte Freiburger Vincenzo Grifo (90. + 10) kassierte Rot. Er wurde durch den Videobeweis überführt. Der Offensivspieler hatte Abraham ins Gesicht gegriffen. Schon in der ersten Halbzeit musste Eintrachts Gelson Fernandes frühzeitig mit Gelb-Rot unter die Dusche.

«Der Trainer ist heilig»

«Der Trainer ist heilig, ist geschützt. Persönliche Attacken gegen den Trainer darf es nicht geben», sagte Sky-Experte Didi Hamann, «ich gehe davon aus, dass Abraham eine sehr lange Sperre bekommen wird. Ich denke nicht, dass wie ihn noch vor Weihnachten spielen sehen.» Fredi Bobic war auf «Sky» mit den Kommentatoren einig, dass die Szene nicht tolerierbar sei, die Fragen dazu gingen Frankfurts Manager aber auf die Nerven. Zumindest reagierte er gereizt. «Das darf Abraham nicht machen, das ist klar. Er ist sehr emotional und hat sich von ihm (Streich, Anmerk. d. Red.) provoziert gefühlt. Aber es ist nicht gut, dass die hochemotionale Endphase alles überschattet.»

Dann wurde Bobic von Sky-Reporterin Jessica Libbertz gefragt, was Streich zu Abraham gesagt hat? Seine verärgerte Antwort darauf: «Das hat Sie nicht zu interessieren. Das bleibt in der Kabine.» Vielmehr regte sich der Eintracht-Manager über die Ampelkarte für Gelson Fernandes auf, die dieser seiner Ansicht nach wegen einer «Lappalie» sah. «Wenn der Schiedsrichter eine Linie vorgibt», so der Vorwurf des Sportchefs an Felix Brych, «dann soll er dabei bleiben und nicht wechseln.»

Wenn man vom «jungen Büffel» umgerannt wird

So lag es an Christian Streich aufzuklären, was in der Nachspielzeit am Spielfeldrand vorgefallen war und was er zu Abraham gesagt hat. Der Freiburg-Trainer: «Der Ball ist schnell ins Aus gekommen und ich bin dort gestanden. Abraham ist ein höchst emotionaler Spieler. Ich komme nicht weg und er rennt mich über den Haufen. Das war ein heisses Spiel und Fussball ist ein Kampfsport. Darum: Runterfahren und nicht dumm schwätzen.»

Streich versuchte, der Szene Wirkung zu nehmen. «Er war Vollgas unterwegs und ich bin nicht zuständig, das Spiel schnell zu machen.» Der Freiburg-Trainer sprach davon, dass «Abraham die Sicherungen durchbrannten». Verletzt habe er sich nicht. Auf die Frage nach der Schulter sagte er: «Es ist alles okay. Ich habe schon vor dem Sturz versucht, den Körper anzuspannen.» Dennoch konnte er sich nicht auf den Beinen halten. Das lag mit 54 Jahren nicht drin, wenn man von einem jungen Büffel umgerannt werde.

Nach Sky-Informationen hätten sich Streich, Abraham und Grifo nach dem Spiel in der Kabine ausgesprochen.