St. Gallen dreht Partie, Thun verliert klar

Custodio weckt die St. Galler

Dies wegen Oliver Custodio, dem Neuzugang aus Luzern, der den Ball wegschlagen wollte und dafür die Ampelkarte sah. Für den FCSG war dies das Signal zum Sturmlauf, dieser wurde mit drei Toren innert etwas mehr als 20 Minuten belohnt: Silvan Hefti, der schon in der ersten Halbzeit eingewechselte Boris Babic und Itten sorgten für die Wende und kollektive Erleichterung beim Anhang des Heimteams. Die Laune von Lugano-Präsident Angelo Renzetti dürfte derweil einen Tiefpunkt erreicht haben, trotz des 2:3-Anschlusstreffers von Holender in der Nachspielzeit.

Thun verschenkt die Punkte

In der 25. Minuten konnte Thun-Trainer Marc Schneider die ganze angestaute Wut rausschreien. Schiedsrichter Lukas Fähndrich unterbrach die Partie der Berner Oberländer gegen Servette für eine erste Trinkpause. Die Thuner trotteten also an die Seitenlinie, und Schneider legte los. Er fluchte, er fuchtelte mit den Armen, er nahm sich jeden einzelnen Spieler zur Brust. Die Leistung der Thuner in den Startminuten war schlicht inakzeptabel.

Nach 18 Minuten stand es in der Stockhorn Arena bereits 2:0 für die Gäste aus Genf. Zwei Mal gewährten die Thuner dem Aufsteiger alle Freiheiten. Dem 1:0 durch Miroslav Stevanovic ging ein verheerender Fehlpass von Thun-Keeper Faivre voraus. Stevanovic bekam den Ball im Mittelfeld, sprintete Richtung Tor ohne angegriffen zu werden und verwandelte mit einem satten Schuss aus 20 Metern. Vier Minuten später die gleiche Thuner Lethargie: Ein Freistoss der Genfer flog im hohen Bogen in den Strafraum, doch die sechs Defensivspieler des Heimteams liessen die zwei Angreifer von Servette völlig unbewacht. Steve Rouiller hatte keine Mühe aus kurzer Distanz einzunicken.

Nach der Wutrede von Trainer Schneider an der Seitenlinie konnten die Thuner reagieren. Sie zogen das Tempo an, erhöhten die Konzentration, standen näher an ihren Gegenspielern. Und sie kamen zu Chancen, doch Rapp, Stillhart, Kablan und Munsy vergaben alle aus guten Positionen. Und weil in der 87. Minute Sébastien Wüthrich nach einem Hand-Elfmeter im Nachschuss traf und Alex Schalk kurv vor dem Abpfiff den letzten Treffer des Tages erzielte, hiess es am Schluss 4:0 für die Genfer. Es war der zweite Sieg nach sechs Runden für Servette, das in der Tabelle an Thun vorbeizieht.