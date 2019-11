Am meisten Abzug handelt sich der Captain ein

Jonas Omlin: 4,5

Zeigt in dieser Partie gleich in fünf Szenen mit starken Paraden seine Fähigkeiten. Muss sich aber auch fragen, ob er die lange Flanke vor dem 0:1 nicht unterbinden kann und kann vor dem 0:2 nicht ausreichend gegen Stevanovic klären.

Silvan Widmer: 3,5

Ist während der ganzen 90 Minuten um defensive Disziplin und offensive Unterstützung bemüht. Agiert dabei aber auch immer wieder glücklos oder ungenau. Etwa, als er verwarnt wird, obwohl er den Ball spielt. Unter dem Strich ist es zu wenig.

Emil Bergström: 3,5

Auf der Habenseite stehen beim Innenverteidiger zwei Kopfbälle nach Standards, die zum Gefährlichsten zählen, was der FCB an diesem Abend zu bieten hat. Minuspunkte bringt ihm vor allem die Spielauslösung: Kein langer Ball, der ankommt.

Omar Alderete: 3

Der junge Südamerikaner hat schon einige starke Leistungen im FCB-Dress gezeigt. Diese Partie jedoch ist anders: Bekundet viel Mühe in Zweikämpfen, Timing und Stellungsspiel. Immerhin: Trifft mit einem direkten Freistoss die Latte (23.).

Raoul Petretta: 3

Es fehlt ihm in dieser Partie nicht nur der Zug nach vorne, sondern in der 7. Minute auch die nötige Aufmerksamkeit, als er bei der langen Diagonalflanke zu spät kommt und Gegenspieler Stevanovic zum 0:1 trifft. Geht in der 75. für Blas Riveros raus.