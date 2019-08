Servette siegt gegen Luzern – Xamax mit Unentschieden gegen FCSG

St. Gallen verschenkt gegen Lieblingsgegner Xamax eine Führung aus der ersten Halbzeit in der ersten Minute nach der Pause und muss sich mit einem 1:1-Remis begnügen. Die Neuenburger waren in der letzten Saison der Lieblingsgegner der Ostschweizer. In der vergangenen Spielzeit konnte der FC St. Gallen sämtliche Direktbegegnungen mit Xamax siegreich gestalten. In der aktuellen Saison wartete Neuenburg zudem auch noch auf den ersten Sieg: Xamax, das in den Prognosen vielerorts als Absteiger gesetzt wurde, hat in Thun 2:2 gespielt und zuletzt zu Hause gegen YB nur knapp 0:1 verloren. Also was hätte gegen den Lieblingsgegner mit dem Motivationsschub eines 2:2-Sieges gegen den FCB vom letzten Wochenende schief gehen sollen? Standesgemäss gingen die Ostschweizer gegen die Neuenburger auch in Führung. Nach einem Eckball nahm Victor Ruiz (33.) volles Risiko und traf zum 1:0. Unglücklich aus Westschweizer Sicht, denn der Treffer fiel praktisch mit dem einzigen Torschuss der Gäste in der ersten Halbzeit. Dann aber gab es die Antwort auf die eingangs gestellte Frage: Und sie lautet: Raphael Nuzzolo. In der 46. Minute lenkte FCSG-Verteidiger Letard eine Flanke unglücklich ab. Der Xamax-Oldie, der am zweiten Pfosten lauerte brauchte nur noch zum 1:1-Ausgleich einzunicken. Es war der dritte Xamax-Treffer der Saison. Und er hat die Tore geschossen? Raphaël Nuzzolo. Wer sonst?! «Wir haben die ersten zwei, drei Aktionen nach der Pause nicht gut gespielt. Das müssen wir uns noch einmal anschauen» sagt Trainer Peter Zeidler gegenüber Teleclub. «Aber wir sollen und dürfen nicht so tun, als wäre Neuenburg eine schlechte Mannschaft. Wir können mit dem Punkt schon Leben.»