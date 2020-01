Senderos sucht seine neue Rolle

Zum Jahresstart zog es Philippe Senderos in die Berge. Er vergnügte sich beim Skifahren und brauchte deswegen kein schlechtes Gewissen zu haben. Jahrelang war es ihm als Profi vertraglich untersagt gewesen, sich den Gefahren des Schneesports auszusetzen. Aber jetzt kann er tun und lassen, was er will: Mitte Dezember beendete er seine Karriere.