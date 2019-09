Schweizerinnen starten furios in EM-Qualifikation

Geglückter Auftakt der Schweizer Fussballerinnen in der Qualifikation für die EM 2021 in England. In Schaffhausen gewannen sie gegen Litauen 4:0 – es war das standesgemässe Ergebnis im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Nils Nielsen. Der Däne sagte: «Unser Ziel waren drei Punkte, und ich bin froh, haben wir das geschafft. Aber wir können und wollen besser spielen.»