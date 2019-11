Schweiz scheitert äusserst dramatisch

Denn sie konnten einen 1.3-Rückstand bis fünf Minuten vor Spielende in einen 4:3-Vorsprung umwandeln. Zwar gelang der Schweiz durch Philipp Borer noch der Ausgleich, aber Emmanuele Zurlo schoss Italien mit seinem Treffer in letzter Sekunde in den WM-Halbfinal. Ja, genau, Sie haben richtig gelesen: Die Spieluhr zeigte 0.00 an, in extremis waren die Schweizer gescheitert.