Schatten in Glasgows grün-weissem Paradies

Als der Rangers-Stürmer im Tunnel verschwindet, sieht er lauter Mittelfinger und ­erboste Menschen. Sie sind die Verlierer, und die Niederlage schmerzt besonders, weil die Rangers tanzen. Nach ihrem 2:1 im Derby von Glasgow gegen Celtic. Im Celtic Park. Beim Leader.

Denkmäler für die Helden

Es ist schon das 420. Mal, dass sich die zwei Grössen aus Glasgow begegnen. Aber ein Spiel wie dieses kann nie Routine werden. Das wird bald hör- und spürbar.

An diesem Sonntag muss der Fan rechtzeitig aufstehen, um Betriebstemperatur zu erreichen. Um 12.30 Uhr ist Kick-off im Osten der Stadt – dort, wo sich der Celtic Park erhebt oder für den Anhang vielmehr: «The Paradise».

Vor dem Paradies sind einigen Helden des Clubs Denkmäler gewidmet. Der irische Ordensbruder und Clubgründer Walfrid etwa thront da, auch der legendäre Trainer Jock Stein, der Celtic 1967 zum Triumph im Europacup der Landesmeister führte. Und nicht fehlen dürfen mit Billy McNeill und Jimmy Johnstone zwei herausragende Spieler jener Mannschaft.

Die Helden werden auf ewig verehrt: Die Statue von Billy McNeill vor dem Celtic Park. (Bild: Jeff J Mitchell/Getty Images)

Oft fällt der Regen quer in Glasgow. Aber nun scheint die Sonne, es hat etwas Frühlingshaftes. 60'000 Zuschauer füllen das Stadion, nur ein paar Hundert davon sind im Gästesektor. Es ist Celtics Replik an die Rangers, die anfingen, bei einem Heimspiel dem Rivalen weniger Tickets zur Verfügung zu stellen.

Seit 1986 kennt Schottland keinen anderen Meister als Celtic oder eben die Rangers. Seit 2016 sind diese zurück in der höchsten Liga, vier Jahre nach ihrer Zwangsrelegation wegen Überschuldung. Aber jetzt präsentieren sie sich in einer Verfassung, mit der sie Celtics Serie von acht Titeln in Folge beenden könnten. Das hat viel mit Steven Gerrard zu tun, einer Ikone des FC Liverpool. Der 39-jährige Trainer hat in den letzten anderthalb Jahren ein stabiles Team hinbekommen.

Trainer Steven Gerrard will mit den Rangers Celtics Vorherrschaft der letzten Jahre durchbrechen. (Bild: Lee Smith/Reuters)

Es herrscht eine wunderbare Atmosphäre, es wird laut und rührend, als eine Gedenkminute abgehalten wird und alle applaudieren. Und dann geht es los, mit Leidenschaft und ohne Kompromisse. Manchmal sieht es unkoordiniert aus, wenn dem Ball nachgejagt wird. Aber die Intensität gefällt.