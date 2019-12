Schalke fühlt sich wieder vom Goalie verraten

Der Aussetzer von Nübel gegen Frankfurts Mijat Gacinovic. Video: Fox Sports

Momentan ist Nübel nach seinem Kung-Fu-Tritt an Frankfurts Mijat Gacinovic für vier Spiele gesperrt. Ob der Schlussmann nach Ende seiner Sperre Ende Januar wieder im Schalker Tor steht, erscheint seit der Bekanntgabe des Transfers fraglich. Auch weil U21-Nationalgoalie Markus Schubert sich zuletzt durchaus bewährt hat, kann der von den Fans bereits geforderte Verzicht auf Nübel in der Rückrunde für Trainer David Wagner eine ernsthafte Option werden. Jetzt sollte bei Schalke vor allem eines Priorität haben: Dafür sorgen, dass Schubert bleibt, nicht dass ein weiteres Talent verloren geht. Immerhin läuft sein Vertrag bis im Sommer 2023. Aber was heisst das schon im heutigen Fussballbusiness?

