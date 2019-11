Was wäre gewesen, wenn Valentin Stocker im Anschluss an sein Vergehen gelogen hätte? Was, wenn er auf dem Standpunkt beharrt hätte, seine Geste mit nach oben gedrehtem Daumen samt der verbalen Feststellung, der Schiedsrichter habe zuvor einen Super-Job gemacht, sei ernst und damit frei von jeder Ironie gewesen? Was, wenn er das Schiedsrichter-Austauschprogramm folgerichtig als eine sinnvolle Sache gepriesen hätte?