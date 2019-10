Erfolgreiches Wochenende für Ex-FCB-Spieler

Deutschland

Yann Sommer und Breel Embolo stehen mit Mönchengladbach auf dem ersten Tabellenrang der Bundesliga. Beim 5:1-Heimsieg über Augsburg, das ohne den verletzten Marek Suchy spielte, erzielte Embolo als Joker das fünfte Tor für die Borussen. Nicht so gut läuft es derzeit bei Manuel Akanji und Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben führten in Freiburg bis in der 89. Minute mit 2:1, dann unterschätzte Akanji jedoch zuerst eine Flanke und lenkte den Ball bei der anschliessenden Hereingabe ins eigene Tor. Damit spielte der BVB bereits zum dritten Mal in Folge nur 2:2 unentschieden. Wolfsburgs Renato Steffen stand beim 1:0-Heimsieg über Urs Fischers Union Berlin bis in der 90. Minute auf dem Platz, ehe er ausgewechselt wurde. Die Wölfe stehen somit nach 7 Spielen auf dem 2. Platz.