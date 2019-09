Ronaldo nimmt sich selbst auf den Arm

Cristiano Ronaldo arbeitet weiter an seinem Image. Aus Teamgeist-Gründen verzichtete er zuletzt darauf, in der Serie A das spezielle Abzeichen für den besten Spieler der vergangenen Saison zu tragen. Nun beweist er in seinem neuen Werbespot viel Humor und zeigt, dass auch ein fünfmaliger Weltfussballer einmal einen schlechten Tag einziehen kann.