Rolle rückwärts der Regelhüter

Benfica Lissabon mit dem Auskick im Testspiel gegen Milan.

Nach wenigen Wochen hat das Ifab genug. Die obersten Regelhüter des Weltfussballs, das International Football Association Board, schieben der eigenen Regel bereits wieder den Riegel, indem sie die Verbände und Schiedsrichter instruieren, Auskicks dieser Art wiederholen zu lassen. Auf eine Strafe sollen sie allerdings verzichten.

Eine Klarstellung verschickt

«Wir werden zusammen mit unseren Experten diskutieren, ob diese Aktionen dem Geist der Regeln entsprechen oder nicht. Bis dann ist die Regel ausgesetzt», schreibt das Ifab in einer «Klarstellung», die sie am Freitag verschickt. Vorbildlich löst das Schiedsrichter Urs Schnyder, der am Freitagabend die Challenge-League-Partie zwischen Aarau und GC leitet und den Auskick-Trick durch die Grasshoppers in der Startphase der Partie unterbindet und die Teams – oder zumindest GC-Captain Veroljub Salatic – instruiert (siehe Video).

In der 2. deutschen Bundesliga dagegen scheint die Regeländerung noch nicht angekommen zu sein. Wie die ARD schreibt, wurde der Kniff beim Spiel Bochum - Bielefeld am Freitagabend noch auf beiden Seiten angewandt. Der deutsche Schiedsrichterchef Lutz Wagner bestätigte dem TV-Sender, dass seit Samstag auch in der 2. und 3. Bundesliga gemäss Ifab-Vorgabe gepfiffen werde. (wie)

