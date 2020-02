Ricky van Wolfswinkel fällt wieder aus

Kaum hatte das Warten für Ricky van Wolfswinkel ein Ende, beginnt es wieder von Neuem. Der 31-jährige Holländer wird dem FC Basel infolge seines Aneurysma-Eingriffs und dessen Heilungsverlauf aufs Neue fehlen. Diesmal für mindestens vier Wochen.

Noch am Samstag schien alles überstanden. Van Wolfswinkel stand erstmals seit einem halben Jahr wieder im Kader der Rotblauen und feierte beim 4:0-Sieg über den FC Zürich mit einer Einwechslung in der 81. Minute (für Arthur Cabral) sein Comeback.

Darauf erfolgte – wohl routinemässig – die nächste von vielen Untersuchungen. Mit dem Ergebnis, dass doch noch nicht alles so gut ist wie zuvor. Zwar ist mit dem Aneurysma per se alles in Ordnung, bei dem Anfang September ein sogenanntes Coiling vorgenommen worden war, um Risiken zu minimieren. Doch es wurde festgestellt, dass ein Blutgefäss-Ast, der vom Aneurysma abgeht, etwas langsamer durchblutet wird als dies normalerweise der Fall ist. Entsprechend entschied das Ärzteteam im Sinne einer Vorsichtsmassnahme, dass Van Wolfswinkel seine körperliche Belastung zumindest für die nächsten vier Wochen wieder etwas reduzieren soll.