Rapinoe bittet Messi und Ronaldo um Hilfe

Rapinoe kämpft gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, Schwarzen und anderen Minderheiten. Deswegen hat sie auch schon den US-Präsidenten Donald Trump öffentlich kritisiert. Und nun forderte Rapinoe Hilfe von einigen männlichen Fussball-Superstars an. «Ich möchte schreien: ‹Cristiano, Lionel, Zlatan, helft mir!›», sagte sie in einem Interview mit «France Football».

Rapinoe wants help from the stars. pic.twitter.com/cmuHlrcuMV

— B/R Football (@brfootball) December 4, 2019