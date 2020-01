Raphael Wicky unter heisser Beobachtung

USA

Die Zeit der Ruhe und Anonymität ist für Raphael Wicky definitiv vorbei. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass dem Chicago Fire FC mehr Beachtung geschenkt wird als der U-17-Nationalmannschaft der USA, wo der Walliser zuvor beschäftigt war. Gleich in einer der ersten Trainingseinheiten bei seinem neuen Club wurde Wicky verkabelt und an ein Mikrofon angeschlossen, damit die Fans auf den sozialen Medien danach in einem Video genau bestaunen konnten, was der Coach während eines Trainings so alles seinen Spielern zuruft. Natürlich musste Wicky bei seinem Amtsantritt beim Club von Sportdirektor Georg Heitz auch den Medien Red und Antwort stehen. Der 42-Jährige wurde zu seinen Zielen befragt, wie er die Winnermentalität zurück in die Mannschaft bringen will und wie er es denn zu schaffen gedenke, dass wieder mehr Leader in Chicago auf dem Fussballplatz stehen. Doch Wicky schien dies alles nicht ins Schwitzen zu bringen, die Abhöraktion und auch die vielen Fragen zur Erfolgslosigkeit seines Teams. Wicky antwortete ruhig und gelassen, dass ein Wiederaufbau des Teams Zeit brauche, dass der Erfolg nicht automatisch komme und er nicht wisse, «ob es zwei Wochen, zwei Monate oder drei Monate dauern wird» bis die Spieler seine Philosophie verinnerlicht haben werden. «Aber wir werden jeden Tag hart dafür arbeiten», sagte Wicky zum Schluss. Die Meisterschaft in der Major League Soccer beginnt für Chicago Fire am 1. März auswärts gegen die Seattle Sounders.