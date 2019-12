Protest und Handgemenge auf der Tribüne

In der 38. Minute wurde im Spiel Basel - Trabzonspor in der Gellertkurve ein Spruchband entrollt: «Love Football. Hate Fascism». Die Botschaft zielte auf den bewaffneten Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien ab, der internationale Proteste nach sich zog. Und darauf, dass Trabzonspor die Invasion kurdischer Gebiete befürwortet und in einem Video verherrlicht haben soll.