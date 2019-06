Platini, der Emir und ein ominöses Dinner

Der frühere Fifa-Präsident Sepp Blatter ist nicht der Einzige, der den späteren Überraschungssieg Katars auf die Haltung Platinis zurückführt. Blatter war lange ein Verbündeter des Franzosen, ehe sie sich 2015 entzweiten; ausserdem galt er als Gegner des Emirats. Das ominöse Treffen in Paris habe das Stimmenverhältnis zugunsten Katars gedreht, diese These vertritt Blatter, der von den französischen Behörde auch schon vernommen wurde, bereits länger. Nicht nur, dass Platini damals für Katar gestimmt habe; er habe auch noch drei andere europäische Wahlmänner überzeugt, lautet der Verdacht.

Zum Verkauf des finanziell damals angeschlagenen Traditionsklubs PSG an den katarischen Staatsfonds QSI kam es jedenfalls nur Monate später. Seitdem flossen Hunderte Millionen, und es begann die starke Phase der Pariser inklusive sechs Meisterschaften in den vergangenen sieben Jahren. Bekannt ist zudem, dass Platinis Sohn Laurent kurz nach dem Essen ein wichtiger Posten in ebenjenem Staatsfonds QSI zufiel. Nun sollen, so berichten es französische Medien, neben Platini auch zwei damalige Vertraute Sarkozys von den Behörden befragt worden sein: seine frühere Sportberaterin Sophie Dion sowie der frühere Élysée-Generalsekretär Claude Guéant.

Ein Sprecher Platinis teilte auf Anfrage mit, dass es sich nicht um eine Festnahme handle, vielmehr um eine Anhörung als Zeuge. Platini erteile ohne Sorge präzise Auskunft, er beantworte alle Fragen, einschliesslich der Bedingungen für die Vergabe der EM 2016. Er habe nützliche Ausführungen geliefert, sich absolut nichts vorzuwerfen und sei hinsichtlich des Fortgangs des Verfahrens zuversichtlich.

Es erscheint immer realistischer, dass bis zur WM 2022 in Katar die grosse Bombe platzt.

Bemerkenswert ist, dass Platinis Lager in dem kurzen Statement von sich aus die EM 2016 ins Spiel bringt. Diese fand in Platinis Heimat Frankreich statt, das sich bei der Vergabe im Jahr 2010 in der finalen Runde knapp mit 7:6 Stimmen gegen die Türkei durchsetzte. Bisher gab es einen Manipulationsverdacht zu EM-Vergaben unter Platinis Verantwortung in der Uefa vor allem rund um das Turnier 2012, das Polen und die Ukraine austrugen. Doch diesen Vorwürfen war der Verband nie richtig nachgegangen.

Die Vergabe der WM 2022 nach Katar wiederum umgibt schon lange ein strenger Korruptionsgeruch. Zwei Mitglieder des 24-köpfigen Wahlgremiums waren damals schon vorher suspendiert worden: Reynald Temarii aus Tahiti und der Nigerianer Amos Adamu hatten sich dabei filmen lassen, wie sie in einem vertraulichen Treffen offenkundig Geld für ihr Stimmverhalten verlangten – zu ihrem Pech handelte es sich bei den Gesprächspartnern um verdeckt recherchierende britische Journalisten. Auch geriet der 2018er-Bewerber Spanien mit dem umstrittenen Präsidenten (und stimmberechtigten Fifa-Vorständler) Angel Maria Villar Llona in den Verdacht, dass es zu einem Deal mit Katar gekommen sei.