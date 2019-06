Petkovic zieht Fazit und äussert sich zu Gerüchten

Zwei Spiele, 0 Siege, 1 geschossenes Tor. Vladimir Petkovic reiste trotzdem zufrieden vom Final Four zurück. An der abschliessenden Medienkonferenz in Zürich sagte er: «Wir haben den Sympathie-Titel gewonnen.»

Von allen Seiten hätten sie in Portugal positive Reaktionen erhalten, erzählte der Nationaltrainer. Richtig zufrieden war er allerdings nicht. Er findet zwar, die Schweiz habe seit der WM ein «gutes bis sehr gutes Jahr gemacht». Er lobt, weil die verjüngte Mannschaft die Spielidee weiterentwickelt und etabliert habe. Doch etwas fehlt ihm: Das wiederholt gute Resultat gegen starke Teams.