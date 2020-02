«Habe nach Russland dank Resultaten überlebt»

Zum Start der Medienkonferenz hat der SFV die Vertragsverlängerung mit Vladimir Petkovic offizialisiert. Die Zusammenarbeit wird bis Ende 2022, also bis nach der Winter-WM in Katar, fortgesetzt. Eine Einschränkung gibts: Sollte die Schweiz die Endrunde 2022 verpassen, endet der neue Kontrakt per Ende 2021 oder nach einem allfälligen Out im Playoff im März 2022.