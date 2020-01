Okafor – verletzt oder nur geschont?

Die grösste Überraschung, die das Matchblatt bereithielt, betraf Noah Okafor. Dass er verletzt gemeldet wurde, ist zwar nichts, was in der Vergangenheit nicht schon einmal vorgekommen wäre. Doch so, wie die Dinge liegen, muss man sich doch fragen, ob der Flügelangreifer im Spitzenspiel nicht viel mehr geschont wurde. Natürlich nicht, um dann am nächsten Wochenende gegen den FC St. Gallen voll im Saft zu sein, sondern um sich nicht noch zu verletzen, bevor er zu einem anderen Club wechselt.