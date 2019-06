Oberlin-Express nach Belgien umgeleitet

Chance auf eine Entfaltung gesucht

Nun macht der Oberlin-Express in Belgien Station. Begleitet von der Hoffnung aller, dass er dort endlich wieder Fahrt aufnehme. Wie gut die Chancen stehen, dass das geschieht, ist schwierig abzuschätzen: Als Tabellen-Elfter der Jupilar League, der höchsten belgischen Spielklasse, dürfte Waregem das eine oder andere Spiel bestreiten, in dem es auf rasche Gegenstösse nach Balleroberung aus ist. Es wäre dies jene taktische Grundausrichtung, die Oberlin braucht, um bei seinen Defiziten überhaupt die Chance auf eine Entfaltung seiner Stärken zu haben.

Ist die Liaison eine erfolgreiche, könnte Waregem von einer Kaufoption zur definitiven Übernahme der Oberlin-Transferrechte Gebrauch machen. Die Verantwortlichen des FC Basel könnten damit leben, auch wenn sie dabei nicht mehr jene fünf Millionen einnehmen werden, die sie vor einem Jahr ausgegeben haben. Denn ein halbes Jahr hat gereicht, um in der rotblauen Führungsetage zum Schluss zu kommen, dass es ein Fehler war, Oberlin im Sommer 2018 an sich zu binden.Seither geht es nur noch darum, dass dieser Fehler am Ende nicht gar so kostspielig gewesen sein wird.