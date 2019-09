Nur 4:0 statt ein Kantersieg

Am Ende gewinnen sie in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar 4:0. Das Resultat bietet ihnen keinen Anlass für Freudensprünge, es steht nur dafür, dass sie die Pflicht erfüllt haben. Eigentlich sollte es 6:0, 7:0, 8:0 für sie heissen, zu schlecht, zu harmlos, zu unbedarft ist dieser Gegner vom südlichsten Zipfel Iberiens, er ist halt die Nummer 198 der Weltrangliste. Er führt jedenfalls eine Aussage von Vladimir Petkovic ad absurdum. Am Samstag hat der Nationalcoach gesagt, es gebe «keine kleineren Mannschaften mehr».

Diese drei Punkte sind für die Schweiz seit der Gruppenaus­losung eingeplant, sie helfen darum noch nicht, das gutzumachen, was sie wegen der späten Gegentore beim 3:3 im März gegen Dänemark und beim 1:1 am Donnerstag in Irland an Punkten verschenkt hat. Was ihr dafür hilft, ist die Nachricht aus Tiflis. Da hat Dänemark beim 0:0 gegen Georgien zwei wichtige Punkte eingebüsst.

8318 Zuschauer sind im Tourbillon, nicht abgeschreckt von Eintrittspreisen bis zu 90 Franken. Es ist das erste Länderspiel hier seit über neun Jahren, damals verlor die Schweiz auf dem Weg an die WM in Südafrika 0:1 gegen Costa Rica. Das Walliser Kleinstadion taugt nicht als Bühne für grosse Ereignisse, darum reicht es, wenn Gibraltar zu Besuch kommt.

Die Hilfe von Kyle Goldwin

Eine gute halbe Stunde geht es für den Gast gut, die Schweizer sind gleich drückend überlegen und gehen fahrlässig mit ihren Chancen um. Edimilson Fernandes bringt den Ball aus zwei Metern nicht ins Tor, und Edimilson scheitert nachher am Goalie. Er ist einer von vier Neuen in der Startaufstellung im Vergleich zu Dublin, auch Loris Benito, Admir Mehmedi und Albian Ajeti er­halten einen Platz. Mbabu, Akanji, Freuler und Seferovic fehlen.

Nach 25 Minuten muss Gi­braltar seinen Goalie ersetzen, Kyle Goldwin, 34 und nicht den Eindruck hinterlassend, durchtrainiert zu sein, steht zwischen die Pfosten und leistet gross­zügig seinen Anteil, dass die Schweiz zu ihren Toren kommt. Erst springt er an einem Corner vorbei, und Denis Zakaria kann aus 4 Metern das 1:0 erzielen. Dann stürmt er vogelwild aus dem Tor, und Mehmedi kann den Ball ebenfalls mit dem Kopf zum 2:0 ablenken. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legt Ricardo Rodriguez nach, er trifft nach einem schweren Fehlpass von Joseph Chipolina aus 22 Metern.