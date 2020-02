Nett gesagt: Silvan Widmer war gut

Jonas Omlin: 4

Hält an diesem Tag, was er halten muss. Bleibt aber ohne die spektakuläre Parade und kann so auch nicht zu einem besseren Resultat beitragen. Zudem hat man von ihm schon bessere Spielauslösungen mit Ball gesehen als er sie in dieser Partie zeigt.

Silvan Widmer: 5

Er ist defensiv sehr solid und mit seinen Vorstössen an diesem Tag so etwas wie der einflussreichste Basler in der sonst lauen Offensive. Trifft in der 10. Minute nach schönem Solo den Pfosten und bereitet das 1:0 vor. Er hat sein Soll voll und ganz erfüllt.