Nach Schmähplakat: unglaubliche Reaktion der Bayern-Spieler

Das Ballgeschiebe im strömenden Regen ist ein Protest. Gegen die eigenen Fans. 73 Minuten waren beim Gastspiel der Münchner in Hoffenheim gespielt, da präsentierten die Anhänger ein Plakat mit eindeutiger und höchst primitiver Botschaft, gerichtet an Dietmar Hopp, den Geldgeber der TSG Hoffenheim. Und das nur eine Woche nachdem dieser in Gladbach ein Plakat mit einem Fadenkreuz über seinem Gesicht sehen musste. Damals waren es Sportchef Max Eberl und Captain Lars Stindl, die die Fans aufforderten, es zu entfernen.

The Bayern v Hoffenheim game was temporarily delayed due to crowd trouble. It’s since resumed, but the players are just having a kick about and a chat as the clock winds down... Currently 6-0 to Bayern. #Bundesliga#TSGFCBpic.twitter.com/VnxCU9xOgT

— The Sports Despatch (@SportsDespatch) February 29, 2020