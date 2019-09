Mit neuer Erkenntnis gegen eine dunkle Bilanz

Ja, ja. Ludovic Magnin kennt das Sprichwort: Never change a winning team. Doch das sei heutzutage einfach nicht mehr möglich. Nicht in einer englischen Woche. Und schon gar nicht bei dieser Intensität, mit der heute gespielt werde. «Ich hätte das damals noch gekonnt, alle drei Tage zu spielen. Wir sind aber auch viel weniger gelaufen», erklärte er während der Medienkonferenz am Dienstagmittag grinsend. Damit nimmt Magnin jedem FCZ-Fan die Hoffnung, dass heute Abend gegen den FCB (20 Uhr) die Zürcher mit der gleichen Aufstellung auftreten werden wie zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Thun. Wobei, die Partie sei sowieso nicht gut gewesen, findet er.