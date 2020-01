Mit einem Sieg zurück nach Basel

Eine spanische Beraterfirma leitet den Verein, alimentiert vom Geld des chinesischen Besitzers. Das Stadion ist in ein schwarz-weisses Gewand gehüllt, alle Sponsoren haben sich dieser grafischen Identität gebeugt. Und so steht Marcel Koller in seiner beigen Hose und dem dunkelblauen Anzug neben der Spielerbank, auf der Schwarz auf Weiss der Slogan der Beraterfirma steht: «The Best of you».

Auf dem Weg zum besten FC Basel will Kollers Team sein. Am 26. Januar sind die Young Boys der erste Gegner der Rückrunde. Und noch sind die Basler ein Stück entfernt von der Form, die er gegen den Meister braucht.

Allerdings hat Koller gegen Bukarest eine Mannschaft spielen lassen, die keine Option ist gegen YB. Die Innenverteidigung der 4-1-4-1-Grundordnung bildeten zuerst Taulant Xhaka und Eray Cömert. Beide sind zum Rückrundenstart gesperrt. Im defensiven Mittelfeld agierte Jasper Van der Werff, der ausgeliehene Innenverteidiger. Und Flügel Noah Okafor war Kollers Mittelstürmer, den Kemal Ademi nach der Pause ersetzte.

Füsse hochlagern auf der Getränkebox

Gegen die Rumänen reichte dieses Aufgebot zu einem 1:0. In einem Spiel, das arm war an Torchancen. Edon Zhegrova traf in der 78. Minute erst den Pfosten und kurz vor Schluss mit einer feinen Einzelleistung zum 1:0. Koller setzte 20 Feldspieler ein. Den grossen Wechsel nahm der Trainer in der 66. Minute vor, als neun neue Spieler auf den Platz kamen.

Das Resultat dieses dritten Tests ist freilich Nebensache. Nach einem Trainingslager, das der FCB in Spaniens Süden ruhig verlebt hat. Van der Werff ist der einzige neue Spieler, Konstantinos Dimitriou der einzige, der abgereist ist. Fast alles ist also so, wie es zum Ende der Vorrunde war. Und abgesehen von Edon Zhegrova, der gegen Stuttgart einen Schlag in die Brust einsteckte, oder Eric Ramires, der mit einer Wunde am Zeh kurzfristig ausfiel, hat sich kein Spieler verletzt.

Zwei Tage liegen zwischen der Rückreise nach Basel und dem Test gegen den Hamburger SV im St.-Jakob-Park (Sonntag, 15 Uhr). Gegen den Dritten der zweiten deutschen Bundesliga wird Trainer Koller eine Mannschaft testen, die nahe an der Aufstellung gegen YB sein dürfte.

Dann wird auch Jonas Omlin wieder im Tor stehen. Gegen Bukarest lagerte er auf der Kühlbox für die Getränke die Füsse hoch. Fünf Meter hinter ihm baute die Küchencrew kurz vor Abpfiff das Büffet auf, es musste schnell gehen, das Mittagessen fand unter freiem Himmel statt. Bei angenehmer Temperatur, bevor eine Billigairline den FC Basel wieder in die kühle Schweiz fliegt.

Estadio Municipal de Marbella. – 100 Zuschauer (geschätzt). – Tore: 85. Zhegrova 1:0.Basel: Nikolic; Isufi, Cömert, Xhaka, Riveros; Van der Werff; Pululu, Campo, Stocker, Bua; Okafor (46. Ademi).Basel ab 66. Minute: Nikolic; Widmer, Bergström, Alderete, Petretta; Zuffi; Zhegrova, Bunjaku, Frei, Von Moos; Ademi.Bemerkungen: FCB ohne Kuzmanovic, Cabral, Van Wolfswinkel, Ramires (verletzt), Pukaj (kein Aufgebot).