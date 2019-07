Mit dem VAR wäre der FCB wohl ausgeschieden

Es läuft die Nachspielzeit im Spiel des FC Basel gegen PSV Eindhoven. Der FCB führt mit 2:1 und will den Vorsprung über die Zeit retten. Eindhoven unternimmt alles, um noch ein letztes Mal vors gegnerische Tor zu kommen, als Silvan Widmer in Strafraumnähe zu einem Tackling ansetzt und in die Beine seines Gegenspielers grätscht. Freistoss – klare Sache. Das bedeutet grosse Gefahr für den FCB. Denn im Hinspiel erzielte der PSV in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2 nach einem stehenden Ball. Auch am Samstag zeigten sich die Basler anfällig auf ruhende Bälle. Das 1:0 durch Cedric Itten fiel nach einem Eckball.