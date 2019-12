Mit brasilianischer Leichtigkeit

Arthur Cabral misst 186 Zentimeter. Gross gewachsen ist der Mittelstürmer des FC Basel also, und deshalb hat man ab und an den Eindruck, wenn der Brasilianer über den Rasen läuft, tue er dies ein wenig hölzern. Ebenso, dass er nicht zu den Besten in der Mannschaft zählt, wenn es um einfache Dinge wie Ballannahme geht. Das ist aber nur der erste Eindruck, wenn man diesem Fussballer zuschaut. Denn inzwischen ist der 21-Jährige im Schweizer Fussball angekommen, hat sich mit Land und Liga vertraut gemacht. «Nach seinem Zuzug konnte er noch nicht 90 Minuten volle Pulle gehen», sagt Marcel Koller. Das ist nun anders.