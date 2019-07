Messi sieht bei Copa-Sieg Rot

Messi erlebte den Sieg seines Teams unter der Dusche. Der Superstar und Captain war bereits in der 37. Minute vom Platz gestellt worden, nachdem er an der Aussenlinie mit dem Chilenen Gary Medel aneinandergeraten war. Für die Schubserei sahen beide Spieler die Rote Karte, obwohl Messi auf mehrere Rempler von Medel nicht reagierte.

Zuvor führte der 32-Jährige in der 12. Minute einen Freistoss nahe der Mittellinie schnell aus und düpierte so die Chilenen. Der Pass für Sergio Agüero war perfekt. Dieser liess die gesamte chilenische Abwehr hinter sich, lief alleine auf das Tor zu, umrundete Torwart Gabriel Arias und schob zum 1:0 ein.

In der 22. Minute erhöhte Paulo Dybala auf 2:0. Der Spieler von Juventus Turin hob den Ball in der 22. Minute locker über Gabriel Arias, nachdem er einen Steilpass von Giovani Lo Celso angenommen hatte. In der 58. Minute verkürzte Vidal mit einen Foulelfmeter zum Endstand, der Ausgleich gelang Chile dann nicht mehr.