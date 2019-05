Mein Gott, war das schlecht!

Heissa, was war das mal wieder für ein Spass! Atemraubend, wie es die Grasshoppers geschafft haben, sich öffentlich so lange zu erniedrigen, bis am Ende gerüchteweise sogar Basler so etwas wie Mitleid verspürt haben sollen. Grossartig, wie Christian Constantin wieder mal so sehr Christian Constantin ist, wie es nur Christian Constantin sein kann. Elektrisierend, wie der FC Basel seine Stars neuerdings im E-Sports kauft – und sich dazu noch ein Stückchen eines indischen Clubs gönnt.