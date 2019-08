Mehr Physis für den Basler Sturm

Aber man muss sagen, dass er seine Sache gut gemacht hat: Auf dem Foto trägt er ein schwarzes Sakko, ein schwarzes Hemd, eine schwarze Hose. Mit einer Hand hält er das Trikot mit der Nummer 98 hoch, mit der anderen begrüsst er den Neuen und schaut dabei souverän in die Kamera.

Vielleicht hat es Zbinden ja geholfen, dass der Neuzugang ein typischer Zbinden-Transfer ist.

Viel Masse

Bei der Suche nach einem neuen Stürmer haben die Basler sich ja offenbar auch in der Schweiz umgeschaut, nachdem sie sich dazu entschieden hatten, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Luzerns Blessing Eleke soll ein Thema gewesen sein, auch Florian Kamberi, den man noch aus seiner GC-Zeit kennt. Aber nun haben die Basler sich nach dem Abgang von Albian Ajeti zu West Ham und dem Ausfall von Ricky van Wolfswinkel für einen hierzulande doch eher unbekannten Spieler entschieden.

Arthur Cabral heisst der neue Stürmer, den die Basler für eine Saison leihweise – und mit der Option zur festen Übernahme – verpflichtet haben. 21 Jahre jung ist Cabral, Brasilianer, und spielte zuletzt für Palmeiras in Sao Paulo. «Sein bedingungsloser Wille, Tore zu schiessen, und seine Präsenz im Strafraum machen ihn aus unserer Sicht zu einem sehr interessanten Spieler», sagt Zbinden über den Stürmer.

Und man muss gar nicht viel wissen von Arthur Cabral, um zu verstehen, was Zbinden meint. Es reicht schon, wenn man sich ein paar Videos des Brasilianers anschaut, die man ebenfalls in diesem Internet findet: Der Stürmer weiss, wie er seine 1,86 Meter auf dem Rasen gewinnbringend einsetzen kann. Der 21-Jährige kann sich durchsetzen, auch mal einen Gegner zur Seite schieben. Und trotz seiner Grösse hat er eine gute Ballbehandlung, das versprechen zumindest die kurzen Videoschnipsel im Netz.

Damit haben die Basler also in erster Linie jene Attribute ersetzt, die seit dem Wechsel von Albian Ajeti fehlen. Und im Zusammenspiel mit Kemal Ademi hat der FC Basel im Sturm so viel Physis wie wohl zuletzt zu Zeiten von Marc Janko und Seydou Doumbia.