Mehr Aufregung als erwartet

Es heisst, der Cup habe seine eigenen Gesetze und schreibe seine eigenen Geschichten. Es sind Floskeln, die keiner hören will. Doch es sind auch Floskeln, die sich manchmal bewahrheiten. Das erste Spiel, das der FC Basel im Schweizer Cup Ausgabe 2019/20 bestritten hat, lieferte jedenfalls Floskelfutter. Denn obwohl der Titelverteidiger am Ende einigermassen standesgemäss mit 4:1 in Pully siegt und nun in der zweiten Runde auf den Erstligisten Meyrin trifft, hat sich dieser Samstag um einiges aufregender entwickelt, als das bei einer Affiche «Regionaler Zweitligist gegen Super-League-Spitzenclub» erwartet wird.