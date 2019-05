Marek Suchy - Qualität, die nur schwer zu ersetzen sein wird

Ob die Basler Verantwortlichen den Abgang clever kalkuliert oder sich verspekuliert haben, weil Suchy vor seinem Achillessehnen-Riss eine wackligere Phase hatte als danach? Die Antwort darauf hängt davon ab, wie sich die Innenverteidigung ab Sommer präsentiert. So oder so lässt sich sagen: Suchys Abgang ist auch eine Folge der finanziellen Situation, in der sich der FCB nach inzwischen eineinhalb Jahren unter Präsident Burgener befindet.

Wer im laufenden Geschäftsjahr die Ausgaben um 21 Millionen Franken senken will, kann dies nicht nur mit Rappenspalterei tun, sondern muss auch zu Verzicht bereit sein – und riskiert darob natürlich, weiter an Qualität einzubüssen.