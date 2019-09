Marco Schällibaum ist um eine rotblaue Funktion reicher

Marco Schällibaum hat beim FC Basel schon so manches erlebt. Da ist seine Zeit als Spieler in den 80er-Jahren, da ist aber auch seine Zeit als Trainer. Unter Guy Mathez wie auch unter Christian Gross assistierte er, dazwischen war der Zürcher 1999 für drei Spiele der alleinige Chef an der Linie. In diesen Partien spielte der FCB stets remis.